Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в Омской области, в результате которого погибли 6 человек. По другой версии, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Площадь пожара составила 67 квадратных метров. Погибли 25-летняя собственница дома, ее годовалый сын и две дочери 2 и 5 лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Точную причину установят в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

