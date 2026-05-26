Организаторы чемпионата мира по футболу столкнулись с неожиданной проблемой – низким спросом на билеты на игры в США. Как пишут СМИ, тысячи билетов на матчи мундиаля остаются нераспроданными. Например, в Атланте их доступно более 5 тысяч на игры группового этапа. Еще нереализовано по 4 тысячи билетов на матчи в Филадельфии, Лос-Анжелесе и Сан-Франциско. В этом году в чемпионате мира впервые примут участие 48 национальных команд. Мундиаль станет первым, который пройдет на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир продолжится с 11 июня по 19 июля.

На скандальной допинговой Олимпиаде в Лас-Вегасе установили единственный мировой рекорд. Греческий пловец Кристиан Голомеев на дистанции 50 метров вольным стилем на 0,07 секунды превзошел достижение австралийца Кэмерона Макэвоя. Других достижений на "Играх на стероидах" не было. Проект, где спортсменам разрешено использовать любые вещества, раскритиковали многие международные организации и пригрозили участникам пожизненным отстранением от официальных соревнований.

