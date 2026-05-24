24 мая, 10:25Спорт
Сборная США потерпела третье поражение на чемпионате мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею сборная США потерпела третье поражение, проиграв команде Латвии со счетом 4:2. Американцы занимают пятое место в таблице отборочного раунда и не проходят в плей-офф. Последний раз подобное происходило в 2010 году.
Финал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится вечером 24 мая в "Лужниках". В тренировке южан участвовали лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Джон Кордоба и лучший ассистент лиги Эдуард Сперцян.
