Сборная США потерпела третье поражение на чемпионате мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею сборная США потерпела третье поражение, проиграв команде Латвии со счетом 4:2. Американцы занимают пятое место в таблице отборочного раунда и не проходят в плей-офф. Последний раз подобное происходило в 2010 году.

Финал Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится вечером 24 мая в "Лужниках". В тренировке южан участвовали лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Джон Кордоба и лучший ассистент лиги Эдуард Сперцян.

