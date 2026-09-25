25 сентября, 17:45Общество
Телеканал Москва 24 выбрал победителя конкурса "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 подвел итоги конкурса "Районы, кварталы". Зрителям нужно было отгадать московский район. На этот раз правильным ответом был Пресненский район.
Победительницу выбрали с помощью рандомайзера. Ею стала Виолетта. Номер ее телефона заканчивается на 43–79.
Зрители могут участвовать в розыгрыше в будни. Для этого нужно перейти в чат-бот по QR-коду на экране и написать название района, который нужно отгадать, а также обязательно указать свое имя и контактные данные.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.