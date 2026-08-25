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25 августа, 22:15

Экономика

Эксперт Бунина заявила, очереди на АЗС начали сокращаться

Эксперт Бунина заявила, очереди на АЗС начали сокращаться

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Ситуация на рынке топлива постепенно приходит в норму: очереди на автозаправочных станциях сокращаются, а на большинстве АЗС уже есть полный ассортимент топлива. Об этом заявила эксперт Анастасия Бунина.

По ее словам, восстановлению рынка способствуют несколько факторов. Прежде всего, важен настрой потребителей: ажиотаж и лишние очереди возникают из-за опасений, что топливо закончится, хотя его достаточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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