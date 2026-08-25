Эксперт сообщила о постепенном восстановлении топливного рынка в России

Топливный рынок России постепенно восстанавливается, что уже заметно по сокращению очередей на автозаправочных станциях. Об этом рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, на ситуацию влияет восстановление нефтеперерабатывающих заводов после аварийных ремонтов и снижение ажиотажного спроса со стороны потребителей. Дополнительным источником топлива стали поставки из дружественных России стран.

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