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25 августа, 14:15

Экономика

Эксперт сообщила о постепенном восстановлении топливного рынка в России

Эксперт сообщила о постепенном восстановлении топливного рынка в России

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Эксперты допустили, что топливный рынок России стабилизируется в сентябре

Топливный рынок России постепенно восстанавливается, что уже заметно по сокращению очередей на автозаправочных станциях. Об этом рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, на ситуацию влияет восстановление нефтеперерабатывающих заводов после аварийных ремонтов и снижение ажиотажного спроса со стороны потребителей. Дополнительным источником топлива стали поставки из дружественных России стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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