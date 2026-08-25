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25 августа, 11:30

Общество

Средняя цена букета к 1 сентября в Москве выросла на 6%

Средняя цена букета к 1 сентября в Москве выросла на 6%

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В Москве средняя цена букета к 1 сентября составит около 3 200 рублей, что на 6% выше прошлого года.

Чаще всего учителям дарят розы, хризантемы и пионы. Флористы отмечают тренд на садовые букеты из гладиолусов, георгинов и подсолнухов.

Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают о росте мошенничества с предоплатой за цветы: злоумышленники используют искусственный интеллект для убедительных текстов и обмана покупателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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