25 августа, 11:30Общество
Средняя цена букета к 1 сентября в Москве выросла на 6%
В Москве средняя цена букета к 1 сентября составит около 3 200 рублей, что на 6% выше прошлого года.
Чаще всего учителям дарят розы, хризантемы и пионы. Флористы отмечают тренд на садовые букеты из гладиолусов, георгинов и подсолнухов.
Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают о росте мошенничества с предоплатой за цветы: злоумышленники используют искусственный интеллект для убедительных текстов и обмана покупателей.
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