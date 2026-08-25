Новый район Москвы показали в рубрике "Районы, кварталы". Почти два года назад там появилась станция метро, построили новые дома, бизнес-центры и удобную транспортную сеть. Это один из самых новых районов.

Телеканал Москва 24 проводит розыгрыш мерча среди зрителей. В будни до 16:00 показывают районы, которые изменились за последние годы. Зрителям нужно угадать район и написать его название в чат-бот, указав имя и номер телефона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.