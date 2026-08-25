ФНС сообщила о праве на налоговый вычет за пожертвования в НКО

Пожертвования в пользу благотворительных, религиозных организаций и социально ориентированных НКО дают право на налоговый вычет. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Возврату подлежат 13% от перечисленной суммы, но не более четверти годового дохода.

Например, при доходе 500 тысяч рублей и пожертвовании 50 тысяч рублей возврат составит 6,5 тысячи рублей. Вычет распространяется на организации, работающие в сферах науки, культуры, физической культуры и образования.

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