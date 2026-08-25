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25 августа, 08:30

Общество

Россиянам напомнили о налоговом вычете за благотворительность

Россиянам напомнили о налоговом вычете за благотворительность

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Россияне могут получить налоговый вычет за благотворительность в размере 13% от перечисленной суммы. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе. Это касается пожертвований в пользу благотворительных, религиозных организаций и социально ориентированных НКО.

Вычет не получится, если деньги перечисляли не напрямую организациям, а в адрес учрежденных ими фондов или физическим лицам. Для оформления нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить документы, подтверждающие расходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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