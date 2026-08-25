Популярные мелодии будут звучать вместо звонков в столичных школах с 1 сентября

В столичных школах с 1 сентября вместо звонков будут звучать популярные мелодии советских и российских авторов. Каждый месяц композиции будут приурочены к памятным датам.

Учебный год 1 сентября откроют песни "Учат в школе" и "Дважды два – четыре", а также композиции Дениса Майданова и детских коллективов. Инициатива Минпросвещения направлена на приобщение школьников к музыкальной культуре.

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