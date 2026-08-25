25 августа, 07:30Транспорт
Новый сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на автовокзалах Москвы
Пассажиры столичных автовокзалов смогут самостоятельно печатать бирки для багажа при покупке билетов онлайн. Для этого в зонах ожидания установили специальные терминалы.
Пассажиру нужно приложить штрихкод электронного билета к сканеру, после чего устройство выдаст наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. Бирку необходимо закрепить на багаже.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.