Новый сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на автовокзалах Москвы

Пассажиры столичных автовокзалов смогут самостоятельно печатать бирки для багажа при покупке билетов онлайн. Для этого в зонах ожидания установили специальные терминалы.

Пассажиру нужно приложить штрихкод электронного билета к сканеру, после чего устройство выдаст наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. Бирку необходимо закрепить на багаже.

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