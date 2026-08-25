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25 августа, 07:30

Транспорт

Новый сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на автовокзалах Москвы

Новый сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на автовокзалах Москвы

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Сервис самостоятельной печати багажных бирок заработал на вокзалах Москвы

Пассажиры столичных автовокзалов смогут самостоятельно печатать бирки для багажа при покупке билетов онлайн. Для этого в зонах ожидания установили специальные терминалы.

Пассажиру нужно приложить штрихкод электронного билета к сканеру, после чего устройство выдаст наклейку с данными рейса, временем отправления и пунктом назначения. Бирку необходимо закрепить на багаже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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