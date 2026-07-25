25 июля, 21:30Спорт
В Москве состоялись квалификационные заезды в рамках гонки "Московская миля"
Квалификационные заезды гонки суперкаров "Московская миля – 2026" завершились на автодроме. В этом году соревнования собрали рекордное число участников – 73 пилота. В финальные заезды выйдут самые мощные автомобили, некоторые из которых развивают больше 1 200 лошадиных сил.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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