25 июня, 13:30Общество
Эксперт оценил риски распространения Эболы в России после случая во Франции
Один выявленный случай Эболы во Франции не означает, что заболевание будет распространяться и достигнет России. Об этом сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Специалист напомнил, что во время вспышки Эболы в 2016 году случаи заболевания фиксировались в Европе и США, однако вирус не получил распространения в России. Система санитарных щитов уже тогда продемонстрировала свою эффективность.
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