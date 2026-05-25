25 мая, 22:15

Операторам кикшеринга в Мытищах дали срок на выполнение новых требований

В Мытищах операторам сервисов кикшеринга дали 15 дней на переход на новые правила пользования электросамокатами. В случае невыполнения требований аренду самокатов в городе могут ограничить или запретить.

Администрация предложила снизить максимальную скорость электросамокатов до 15 километров в час, а в жилых и дворовых зонах – до 10 километров в час. Также определен перечень территорий, где движение будет запрещено, включая парки, скверы, промышленные зоны и объекты культурного наследия.

Кроме того, самокаты нельзя будет оставлять на тротуарах и велодорожках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

