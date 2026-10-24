Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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24 октября, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября

В Подмосковье десятки семей остались без денег из-за застройщика загородных домов

Фестиваль колледжей "Город профессий" продлится до 1 ноября

Российский флаг развернули на вершине Килиманджаро в честь саммита "Россия – Африка"

Зрители Москвы 24 показали золотую осень в парках

Около 50 московских колледжей участвуют в фестивале "Город профессий"

Более 300 мероприятий подготовили для участников фестиваля "Город профессий"

Телезрители поделились кадрами осенних пейзажей

Температура в Москве в выходные превысит норму на 4–5 градусов

Зритель Москвы 24 прислал фото собаки на фоне осенних листьев

Температура воздуха в Москве составила около 13 градусов тепла. В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется еще сильнее. Может обновиться температурный рекорд, который держался больше ста лет.

Более сорока столичных колледжей ждут в гости будущих абитуриентов. В Москве стартует масштабный осенний фестиваль "Город профессий". Учебные заведения подготовили сотни мероприятий.

В Москве запустили квест "Строим новые маршруты". По пути жителей и гостей столицы ждут завораживающие виды, а за задания можно получить призы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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