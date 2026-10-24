24 октября, 20:30Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 октября
Температура воздуха в Москве составила около 13 градусов тепла. В воскресенье, 25 октября, воздух прогреется еще сильнее. Может обновиться температурный рекорд, который держался больше ста лет.
Более сорока столичных колледжей ждут в гости будущих абитуриентов. В Москве стартует масштабный осенний фестиваль "Город профессий". Учебные заведения подготовили сотни мероприятий.
В Москве запустили квест "Строим новые маршруты". По пути жителей и гостей столицы ждут завораживающие виды, а за задания можно получить призы.
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