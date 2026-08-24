Школа "Марьина роща" открылась после реконструкции. Сейчас будущие ученики и их родители могут увидеть обновленный корпус во время Дней открытых дверей, которые проходят в столичных школах в рамках программы "Моя школа".

В здании обновили кровлю и инженерные сети, отремонтировали спортзал и бассейн. Вместо обычных классов появились универсальные кабинеты, а библиотеку превратили в медиатеку.

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