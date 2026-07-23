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23 июля, 17:15

Общество

Жители Красногорска попросили ввести ограничения на езду на питбайках

Жители Красногорска попросили ввести ограничения на езду на питбайках

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Жители Красногорска попросили ввести ограничения на использование питбайков в городе. Более 300 человек объединились в инициативную группу и добиваются запрета на езду на таких мотоциклах по городским улицам.

По словам жителей, подростки используют питбайки для гонок на дорогах и тротуарах, создавая опасность для пешеходов и водителей. В России питбайки относятся к спортивному инвентарю, поэтому для их использования не нужны водительские права.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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