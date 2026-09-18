Паломники начали собираться у храма Христа Спасителя в 04:00 18 сентября

Паломники, которые хотят поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, еще затемно начинают собираться у Кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Кадры с верующими сняли в 04:00 18 сентября.

Люди хотят успеть увидеть святыню, пока она находится в России. Доступ к ковчегу будет открыт до 20 сентября. Каждый день к храму выстраивается очередь длиной около 3 километров.

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