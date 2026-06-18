Юрист рассказал о спорных моментах в деле блогера Митрошиной

В деле блогера Александры Митрошиной могло не быть обвинительного приговора, сообщил доктор юридических наук, профессор Игорь Трунов.

По его словам, назначенное наказание в виде трех лет условно может говорить о том, что у суда были сомнения в обстоятельствах дела и квалификации. Ключевой вопрос заключался в том, что речь идет о неуплате налогов или о легализации доходов.

Также он добавил, что при возмещении ущерба в таких делах возможно освобождение от уголовной ответственности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.