Задержанная по делу о подрыве автомобиля в Москве признала вину. На допросе 21-летняя девушка заявила, что думала, будто устанавливает GPS-трекер, а не взрывное устройство. О взрыве она, по ее словам, узнала из новостей.

В результате происшествия пострадал бывший советник экс-премьер-министра Украины Сергей Заворотный. Его госпитализировали.

Девушка действовала по указанию мошенников. Сначала они обманом похитили у нее деньги, а затем запугали и заставили установить электронное устройство под автомобиль. Взрыв произвели дистанционно.

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