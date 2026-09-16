Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя 16 сентября доходило до 6–7 часов. Об этом сообщили в Московской епархии Русской православной церкви.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили дорожную разметку в Москве. Свежая разметка позволяет грамотно организовать дорожное движение, а также обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

В ночь на четверг, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса. Однако днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. До конца недели температура будет превышать норму на 2–4 градуса.

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