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Новости

16 сентября, 20:45

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Верующим рекомендовали заранее планировать маршрут к храму Христа Спасителя

Зрительница Москвы 24 показала очередь к храму Христа Спасителя с воды

Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского 16 сентября будет открыт до 20:00

Тысячи верующих пришли к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храм в Москве

Ожидание в очереди к мощам святого Спиридона Тримифунтского составит около 7 часов

Очередь к мощам Спиридона Тримифунтского растянулась до Крымского моста

Время ожидания в очереди к мощам Спиридона Тримифунтского увеличилось до 6 часов

Горожане смогут поклониться мощам Донского в храме Христа Спасителя до 20 сентября

Москвовед рассказал, почему люди отправились в паломничество к храму Христа Спасителя

Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у храма Христа Спасителя 16 сентября доходило до 6–7 часов. Об этом сообщили в Московской епархии Русской православной церкви.

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили дорожную разметку в Москве. Свежая разметка позволяет грамотно организовать дорожное движение, а также обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

В ночь на четверг, 17 сентября, в Московской области ожидаются заморозки до минус одного градуса. Однако днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. До конца недели температура будет превышать норму на 2–4 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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