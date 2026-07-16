Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по футболу и баскетболу

Москвичей приглашают на бесплатные спортивные занятия 16 июля. В рамках проекта "Мой спортивный район" на дворовых и парковых площадках пройдут тренировки по футболу, баскетболу и фитнесу.

Присоединиться можно и к занятиям в спортивных секциях. В парке физкультуры и спорта "Динамо" состоятся тренировки по легкой атлетике, а в спорткомплексе "Южнопортовый" – по плаванию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.