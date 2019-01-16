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16 января 2019, 17:32

Культура

Как преобразится МХАТ имени Горького с новым худруком

Как преобразится МХАТ имени Горького с новым худруком

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В среду, 16 января, в ТАСС состоялась пресс-конференция нового руководящего состава Московского художественного академического театра имени Горького.

Об изменениях в репертуаре и составе труппы, кадровых перестановках в руководстве и театральных премьерах 2019 года рассказали:

  • заместитель министра культуры РФ Павел Степанов;
  • художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков;
  • заместитель художественного руководителя по творческой работе Сергей Пускепалис;
  • режиссер театра и кино Андрей Кончаловский;
  • заслуженная артистка России Наталья Пирогова.
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