Как преобразится МХАТ имени Горького с новым худруком

В среду, 16 января, в ТАСС состоялась пресс-конференция нового руководящего состава Московского художественного академического театра имени Горького.

Об изменениях в репертуаре и составе труппы, кадровых перестановках в руководстве и театральных премьерах 2019 года рассказали:

