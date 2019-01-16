16 января 2019, 17:32Культура
Как преобразится МХАТ имени Горького с новым худруком
В среду, 16 января, в ТАСС состоялась пресс-конференция нового руководящего состава Московского художественного академического театра имени Горького.
Об изменениях в репертуаре и составе труппы, кадровых перестановках в руководстве и театральных премьерах 2019 года рассказали:
- заместитель министра культуры РФ Павел Степанов;
- художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков;
- заместитель художественного руководителя по творческой работе Сергей Пускепалис;
- режиссер театра и кино Андрей Кончаловский;
- заслуженная артистка России Наталья Пирогова.