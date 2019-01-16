Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин вручил премии лучшим журналистам Москвы.

"По традиции пришло время для вручения очень важной награды в области журналистики, традиционной награды, когда мы подводим итоги ушедшего года и оцениваем работу наших самых талантливых коллег в области журналистики", – сказал мэр.

Собянин отметил, что журналистика стала для Москвы ведущей областью – она влияет на все процессы в городе и стране.

Кроме того, глава города подчеркнул, что в Москве есть не только местные СМИ, здесь работает большинство информационных ресурсов России.

"Работать здесь непросто, с одной стороны. С другой стороны, замечательно, что есть такой мощный информационный ресурс, когда всегда все, что ты думаешь, все, что ты собираешься делать, журналисты своевременно и объективно могут доложить жителям города", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что 2019 год будет насыщен событиями и инфоповодами, как и предыдущий.

"Прошедший год, надеюсь, был для вас насыщенный событиями, информационными поводами: это и президентские выборы, и выборы мэра, чемпионат мира по футболу, новое количество различных объектов в городе. Вам было о чем рассказать, вам было о чем написать", – отметил Собянин.

Мэр также поблагодарил журналистов за труд и отметил его важность и нужность для москвичей.

Лауреатом премии города Москвы в области журналистики в 2019 году стали Лауреаты премии города Москвы в области журналистики 2018 года:

Богоманшина Юлия, специальный корреспондент АО "ТВ Центр", Буранов Иван, обозреватель отдела неделовых новостей редакции газеты "Коммерсантъ",

Вершинин Алексей , главный продюсер службы главного продюсера творческо-производственного объединения "Москва 24" филиала "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" ФГУП "ВГТРК", Зеленский Михаил , ведущий программы группы выпуска программы "Вести-Москва" дирекции информационной программы "Вести" объединенной дирекции информационных программ филиала "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" ФГУП "ВГТРК", Камалова Карина, корреспондент группы "Новости Москвы" редакции политической и общественной информации главной дирекции информации ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня", Каптелин Георгий, заместитель главного редактора ФГУП "ИТАР-ТАСС", Пенчилова Дарья, заместитель главного редактора ФГУП "ИТАР-ТАСС", Костин Илья, специальный корреспондент службы главного продюсера дирекции информационных программ АО "Первый канал", Краснопольская Ирина, обозреватель отдела науки и образования ФГБУ "Редакция "Российской газеты", Мешков Алексей, главный редактор службы политической информации АО "Интерфакс", Пименов Никита, корреспондент службы информационного вещания творческопроизводственного объединения "Москва 24" филиала "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия" ФГУП "ВГТРК", Попова Елена, редактор отдела московских новостей радио, сайта и газеты АО "Издательский дом "Комсомольская правда", Степичева Анастасия, парламентский корреспондент отдела политики и финансов службы информационного агентства АО "Москва Медиа", Трушкин Иван, корреспондент главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации АО "Телекомпания НТВ", трудовой коллектив АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва", трудовой коллектив ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец".

Премии лучшим журналистам присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы. По традиции их вручение приурочено ко Дню российской печати, который отмечается в России 13 января. Всего за восемь лет премии города Москвы в области журналистики были удостоены 248 представителей средств массовой информации.