В Подмосковье нашли некрополь возрастом около 4,5 тысячи лет

На территории Московской области ученым удалось обнаружить некрополь с захоронениями, которые датируются 2600-2500 годами до нашей эры. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Находка сделана на территории Истринского округа. Найдены уникальные предметы из камня – боевые топоры, наконечники дротиков, керамические погребальные сосуды. Эти артефакты относятся к фатьяновской культуре, а подобные комплексы – самые древние памятники эпохи бронзы на Восточно-Европейской равнине.
Некрополь нашли сотрудники института археологии Российской академии наук, когда исследовали территорию для подготовки к строительству школы. Это произошло в конце 2018 года. Последний раз предметы данного периода были обнаружены в Московской области более четверти века назад.
Специалисты считают, что находка поможет яснее понять генезис фатьяновцев – первых скотоводов и земледельцев, их роль в формировании восточно-европейских племен и путь миграции.
Древнейшие археологические находки в Подмосковье 16 января покажут онлайн на портале Москва 24. О результатах проведенного археологического исследования и фатьяновской культуре расскажут заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова и министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.
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