Москва 24 покажет древнейшие археологические находки в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/krugloff

16 января в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная некрополю фатьяновской культуры, обнаруженному в Истринском районе Подмосковья во время подготовки к строительству школы. Находки – ровесники пирамид Хеопса. Они встречаются археологам крайне редко. Последний раз предметы данного периода были обнаружены в Московской области более четверти века назад.

При раскопках найдены артефакты из камня и керамики: длиннообушковый боевой топор, ритуальный топор-клин, наконечники дротиков, лезвие ножа, погребальные сосуды. Все эти предметы продемонстрируют на пресс-конференции.

О результатах проведенного археологического исследования и фатьяновской культуре расскажут:



заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова;

министр культуры Московской области Нармин Ширалиева;

операционный директор Международной школы Wunderpark Мария Сычева.

Смотрите 16 января в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.