Власти Москвы предложили разрешить МАДИ проверять документы таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) могут получить право проверять документы у водителей такси. С такой инициативой власти столицы обратились в Госдуму.

"У нас такого права нет, поэтому мы вынуждены постоянно работать по графику совместно с сотрудниками ГИБДД. Если инспектор МАДИ работает один, то водитель может нам предоставить документы, а может не предоставить ", – цитирует РИА Новости начальника инспекции Рудика Григоряна.

Ранее сообщалось, что каждая третья авария в Москве происходит с участием такси. Водители засыпают за рулем, часто не знают город и могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.

За последние несколько лет число аварий с участием такси выросло в столице на 50 процентов. По подсчетам властей, 21 процент таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Для решения проблемы предлагается проводить "внеплановые проверки при резонансных ДТП", а также ограничить передачу заказа таксистам, работающим более 8–10 часов.

С ноября 2018 года у столичных таксистов начали забирать автомобили за отсутствие техконтроля и медосмотра. В МАДИ подчеркнули, что такая мера позволит сократить количество аварий с участием такси и может применяться в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.