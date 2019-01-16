Власти Москвы предложили разрешить МАДИ проверять документы таксистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) могут получить право проверять документы у водителей такси. С такой инициативой власти столицы обратились в Госдуму.
"У нас такого права нет, поэтому мы вынуждены постоянно работать по графику совместно с сотрудниками ГИБДД. Если инспектор МАДИ работает один, то водитель может нам предоставить документы, а может не предоставить ", – цитирует РИА Новости начальника инспекции Рудика Григоряна.
Ранее сообщалось, что каждая третья авария в Москве происходит с участием такси. Водители засыпают за рулем, часто не знают город и могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.
За последние несколько лет число аварий с участием такси выросло в столице на 50 процентов. По подсчетам властей, 21 процент таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Для решения проблемы предлагается проводить "внеплановые проверки при резонансных ДТП", а также ограничить передачу заказа таксистам, работающим более 8–10 часов.
С ноября 2018 года у столичных таксистов начали забирать автомобили за отсутствие техконтроля и медосмотра. В МАДИ подчеркнули, что такая мера позволит сократить количество аварий с участием такси и может применяться в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.
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