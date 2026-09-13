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13 сентября, 18:30

Спорт

Спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе получит второе дыхание

Спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе получит второе дыхание

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В Москве продолжается программа возрождения исторических спортивных объектов. Второе дыхание получит спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе, открытый еще в 1962 году. Проект реконструкции предусматривает ремонт катка и бассейна, возведение современных трибун, а также обновление входных зон с кассами и турникетами.

Кроме того, в Алтуфьевском районе Москвы возводят новую школу, которую смогут посещать 1 000 учеников. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Внутри откроют комфортные классы, оборудованные по последним стандартам.

Изюминкой станет многофункциональное пространство, где разместятся актовый зал, театр, а также зоны для встреч и отдыха. Для школьников также оборудуют спортивные залы и площадки. Новая школа должна стать современным образовательным центром для жителей района. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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