Спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе получит второе дыхание

В Москве продолжается программа возрождения исторических спортивных объектов. Второе дыхание получит спорткомплекс "Молния" в Дмитровском районе, открытый еще в 1962 году. Проект реконструкции предусматривает ремонт катка и бассейна, возведение современных трибун, а также обновление входных зон с кассами и турникетами.

Кроме того, в Алтуфьевском районе Москвы возводят новую школу, которую смогут посещать 1 000 учеников. Площадь здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Внутри откроют комфортные классы, оборудованные по последним стандартам.

Изюминкой станет многофункциональное пространство, где разместятся актовый зал, театр, а также зоны для встреч и отдыха. Для школьников также оборудуют спортивные залы и площадки. Новая школа должна стать современным образовательным центром для жителей района. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.