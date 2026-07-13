Сбивший фотографа мотоциклист на западе Москвы признал вину

Мотоциклист Максим Завирюха, который сбил насмерть девушку-фотографа на западе Москвы, признал вину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице в начале мая. Девушка фотографировала прокаты байкеров, находясь на проезжей части. Завирюха встал на заднее колесо для эффектного кадра, не справился с управлением и сбил фотографа.

Мотоциклиста отправили под домашний арест на два месяца, после чего продлили меру пресечения. Эта авария вызвала волну обсуждений. Часть комментаторов встали на защиту 34-летнего мужчины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.