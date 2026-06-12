График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 10:00

Спорт

Церемония открытия и первый матч чемпионата мира по футболу прошли в Мексике

Церемония открытия и первый матч чемпионата мира по футболу прошли в Мексике

Впервые в истории ЧМ по футболу развернулся в трех странах

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мексике

Семейный фестиваль "Спортлэнд" объединил на одной площадке более 60 активностей

Ночной велофестиваль состоится в Москве 4 июля

"Москва – столица спорта": неделя легкой атлетики прошла в городе

Единственный матч первого игрового дня ЧМ пройдет между Мексикой и ЮАР

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в трех странах

Летний сезон проекта "Мой спортивный район" приглашает москвичей на бесплатные тренировки

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня

Чемпионат мира по футболу стартовал сразу в трех странах. Церемония открытия и первый матч прошли в Мексике. В массовых мероприятиях в Мехико приняли участие 500 тысяч человек. На стадионе выступили как местные известные исполнители, так и мировые звезды.

В стартовом матче на стадионе "Ацтека" в Мехико хозяева поля обыграли ЮАР со счетом 2:0. По ходу встречи рефери удалил троих игроков, в их числе оказался и мексиканский защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес. Свою следующую игру мексиканцы проведут 19 июня против сборной Южной Кореи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Ермакова

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика