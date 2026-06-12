Церемония открытия и первый матч чемпионата мира по футболу прошли в Мексике

Чемпионат мира по футболу стартовал сразу в трех странах. Церемония открытия и первый матч прошли в Мексике. В массовых мероприятиях в Мехико приняли участие 500 тысяч человек. На стадионе выступили как местные известные исполнители, так и мировые звезды.

В стартовом матче на стадионе "Ацтека" в Мехико хозяева поля обыграли ЮАР со счетом 2:0. По ходу встречи рефери удалил троих игроков, в их числе оказался и мексиканский защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес. Свою следующую игру мексиканцы проведут 19 июня против сборной Южной Кореи.

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