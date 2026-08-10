Москвичам рассказали, куда сходить вечером 10 августа

Москвичам и гостям столицы предлагают несколько культурных мероприятий на вечер 10 августа. Например, в кинотеатрах состоялась премьера фильма "Последний богатырь. Колобок".

Посетить можно и музей-панораму "Бородинская битва" на Кутузовском проспекте. Центральный экспонат музея – панорама, изображающая решающий момент сражения. Ее длина составляет 115 метров.

Любителей театра приглашает Театр комедии. Вечером 10 августа там покажут спектакль "Служебный роман" по мотивам известной истории. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.