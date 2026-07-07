Словакия приостановила оформление шенгенских виз для россиян

Словакия временно приостановила оформление шенгенских виз для российских туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Исключение сделают для граждан, планирующих въезд в страну со спортивными целями.

Возобновление приема заявлений ожидается в августе, однако точные даты не называются, как и причины такого решения. Ранее поданные заявки аннулируются, а денежные средства за них вернутся заявителям.

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