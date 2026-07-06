МЧС предложило ввести новые правила для сапбордистов в Подмосковье

МЧС Московской области предложило ввести ограничения для сапбордистов. Ведомство выступает за обязательное ношение спасательных жилетов и запрет на выход в зоны судоходства.

Инициатива связана с ростом популярности сапбордов и участившимися трагедиями на воде. За последнее время в разных регионах страны произошло несколько происшествий с сапбордистами. Например, в Дагестане утонул 23-летний полицейский, в Кузбассе на озере Бирюзовом бесследно исчез мужчина, в Краснодарском крае погибла 14-летняя девочка, катавшаяся без спасательного жилета.

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