Верховный суд РФ запретил возвращать недвижимость по "схеме Долиной"

Верховный суд РФ запретил оспаривать сделки с недвижимостью по "схеме Долиной", если квартира была приобретена добросовестным покупателем. Соответствующие разъяснения вошли в утвержденный обзор судебной практики.

Теперь продавец не сможет вернуть жилье, ссылаясь на то, что после продажи стал жертвой мошенников. Признать сделку недействительной можно лишь в исключительных случаях – например, если одна из сторон признана судом недееспособной.

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