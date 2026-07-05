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05 июля, 09:15

Общество

Верховный суд РФ запретил возвращать недвижимость по "схеме Долиной"

Верховный суд РФ запретил возвращать недвижимость по "схеме Долиной"

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Эксперт заявил, что решение по "схеме Долиной" исключит сделки без мошенников

Эксперт заявил, что решения Верховного суда по "схеме Долиной" не изменят законодательство

Верховный суд РФ запретил возврат квартиры продавцом, объявившим себя жертвой мошенников

Верховный суд России запретил "схему Долиной"

Верховный суд РФ запретил оспаривать сделки с недвижимостью по "схеме Долиной", если квартира была приобретена добросовестным покупателем. Соответствующие разъяснения вошли в утвержденный обзор судебной практики.

Теперь продавец не сможет вернуть жилье, ссылаясь на то, что после продажи стал жертвой мошенников. Признать сделку недействительной можно лишь в исключительных случаях – например, если одна из сторон признана судом недееспособной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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