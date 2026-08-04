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04 августа, 08:00

Шоу-бизнес

Москвичи хотят вернуть деньги за концерт Димы Билана из-за помешавших обзору декораций

Москвичи хотят вернуть деньги за концерт Димы Билана из-за помешавших обзору декораций

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Уже пятый день не стихает шум вокруг концерта певца Димы Билана. Москвичи делятся своими впечатлениями в соцсетях и выясняют, как вернуть деньги за шоу. Фанаты разочарованы, так как отдали за билеты несколько тысяч рублей, а разглядели только спину певца. Декорации оказались заметнее самого артиста и закрыли обзор зрителям.

Можно ли вернуть стоимость билета, если выступление принесло только негативные эмоции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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