04 августа, 08:00Шоу-бизнес
Москвичи хотят вернуть деньги за концерт Димы Билана из-за помешавших обзору декораций
Уже пятый день не стихает шум вокруг концерта певца Димы Билана. Москвичи делятся своими впечатлениями в соцсетях и выясняют, как вернуть деньги за шоу. Фанаты разочарованы, так как отдали за билеты несколько тысяч рублей, а разглядели только спину певца. Декорации оказались заметнее самого артиста и закрыли обзор зрителям.
Можно ли вернуть стоимость билета, если выступление принесло только негативные эмоции? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.