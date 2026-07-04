Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 июля

В Москве стартовал Ночной велофестиваль. Участники проедут 20 километров от Крылатской улицы до Университетской площади. Особенно эффектно будут смотреться светящиеся украшения велосипедов.

Кроме того, неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Всего за выходные может выпасть треть от месячной нормы осадков.

Также машина УАЗ въехала в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в подмосковном городском округе Пушкино. ДТП произошло днем 4 июля на Колхозной улице. Пострадала одна из покупательниц.

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