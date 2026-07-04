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Новости

04 июля, 19:30

Город

В Большом Строгинском затоне проходит фестиваль "Зарядфест"

В Большом Строгинском затоне проходит фестиваль "Зарядфест"

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Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" открылся в саду имени Баумана

В Большом Строгинском затоне стартовал спортивно‑музыкальный фестиваль "Зарядфест", который проводится 4 и 5 июля. На площадке открыли более 20 тематических зон. Гости могут поиграть в настольный теннис, бадминтон, пляжный волейбол, петанк, потренироваться на брусьях, поучаствовать в игре в дженгу, а также посетить летний кинотеатр и зону пикника.

Весь день на сцене проходят танцевальные баттлы, в которых участвуют как опытные танцоры, так и новички. Оценивают выступления профессиональные судьи из разных городов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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