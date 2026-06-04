04 июня, 22:30Спорт
Россия и США проведут хоккейный матч в Москве 1 июля
Хоккейный матч между командами России и США состоится 1 июля в ледовом дворце "Кристалл" в "Лужниках". Игру анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
Матч приурочен к 250-летию США. Идея провести игру была предложена Владимиром Путиным в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом в марте прошлого года.
Эксперты называют это событие важным шагом к налаживанию диалога между странами и возможным возвращением российских спортсменов на мировую арену.
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