Россия и США проведут хоккейный матч в Москве 1 июля

Хоккейный матч между командами России и США состоится 1 июля в ледовом дворце "Кристалл" в "Лужниках". Игру анонсировал на Петербургском международном экономическом форуме президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Матч приурочен к 250-летию США. Идея провести игру была предложена Владимиром Путиным в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом в марте прошлого года.

Эксперты называют это событие важным шагом к налаживанию диалога между странами и возможным возвращением российских спортсменов на мировую арену.

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