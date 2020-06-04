Новости Московского транспорта

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04 июня, 14:30

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Еще на один маршрут в СЗАО – c396 – вышли бесшумные и экологичные электробусы российского производства. Они останавливаются у 5 станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений. Новый электробусный маршрут проходит через 4 района: Митино, Северное Тушино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево.

"Мы продолжаем повышать эффективность проезда по МСД за счет локальных изменений организации движения. На съезде в районе Шоссейной улицы переразметка позволила увеличить пропускную способность поворота направо в 2 раза, сократить время в пути до 3 минут и снизить риск заторов на магистрали. Такие решения помогают сделать поездки по МСД быстрее и комфортнее для автомобилистов. Продолжаем развивать дорожную инфраструктуру столицы по поручению Сергея Собянина в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На Едином транспортном портале обновили раздел о проекте "Москва – область". На специальной странице пассажиры найдут всю информацию о маршрутах, тарифах и истории проекта.

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