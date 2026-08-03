В Сети обсуждают скандал вокруг шоу Билана в Москве

В Сети обсуждают концерт певца Димы Билана на "ВТБ Арене" в Москве. Зрители самого дорогого по стоимости сектора фан-зоны сообщили, что не смогли увидеть исполнителя из-за большой конструкции на сцене. В социальных сетях пользователи эмоционально высказались о ситуации, некоторые фанаты потребовали вернуть деньги за билеты.

Сам Билан заявил, что его шоу – это первый масштабный инновационный проект такого рода. По словам артиста, на сцене впервые использовались сложные технологические решения, которые не всегда работают идеально.

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