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Новости

03 июля, 15:15

Город

36 залов заседаний появятся в новом здании для Таганского и Лефортовского судов

36 залов заседаний появятся в новом здании для Таганского и Лефортовского судов

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Собянин: в Москве продолжают строить современные здания районных судов

В новом здании для Таганского и Лефортовского судов появятся 36 залов судебных заседаний. Объект сейчас возводится на Таможенном проезде в Москве.

Под одной крышей разместятся два районных суда, которые переедут из зданий, построенных более 100 лет назад. После переезда площадь учреждений увеличится почти в 4,5 раза. Завершить строительство планируют в следующем году.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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