03 июля, 15:15Город
36 залов заседаний появятся в новом здании для Таганского и Лефортовского судов
В новом здании для Таганского и Лефортовского судов появятся 36 залов судебных заседаний. Объект сейчас возводится на Таможенном проезде в Москве.
Под одной крышей разместятся два районных суда, которые переедут из зданий, построенных более 100 лет назад. После переезда площадь учреждений увеличится почти в 4,5 раза. Завершить строительство планируют в следующем году.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.