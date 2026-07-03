36 залов заседаний появятся в новом здании для Таганского и Лефортовского судов

В новом здании для Таганского и Лефортовского судов появятся 36 залов судебных заседаний. Объект сейчас возводится на Таможенном проезде в Москве.

Под одной крышей разместятся два районных суда, которые переедут из зданий, построенных более 100 лет назад. После переезда площадь учреждений увеличится почти в 4,5 раза. Завершить строительство планируют в следующем году.

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