03 июля, 13:15Происшествия
Хорошевский районный суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Нерадько
Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Это до 10 лет лишения свободы.
Также уточняется, что Нерадько уже обжаловал судебное решение. Подробности пока выясняются. Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет, его отправили в отставку в 2023 году.
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