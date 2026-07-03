Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 13:15

Происшествия

Хорошевский районный суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Нерадько

Хорошевский районный суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Нерадько

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве

"Московский патруль": 16-летняя девушка оказалась на допросе после автоподставы в столице

Эксперт заявил, что решение по "схеме Долиной" исключит сделки без мошенников

Эксперт заявил, что решения Верховного суда по "схеме Долиной" не изменят законодательство

Верховный суд РФ запретил возврат квартиры продавцом, объявившим себя жертвой мошенников

Верховный суд России запретил "схему Долиной"

Верховный суд разъяснил правила оспаривания сделок с квартирами

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения студентам, напавшим на инспектора ДПС

"Московский патруль": блогер Миллер не заплатила налоги на 130 млн рублей

Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Это до 10 лет лишения свободы.

Также уточняется, что Нерадько уже обжаловал судебное решение. Подробности пока выясняются. Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет, его отправили в отставку в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
судыпроисшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика