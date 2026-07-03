Хорошевский районный суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Нерадько

Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Это до 10 лет лишения свободы.

Также уточняется, что Нерадько уже обжаловал судебное решение. Подробности пока выясняются. Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет, его отправили в отставку в 2023 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.