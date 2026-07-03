На сайте Роспатента опубликована заявка на "пухосос". Товарный знак просит зарегистрировать предприниматель Евгений Киселев. Детали изобретения неизвестны.

Кроме "пухососа", мужчина просит зарегистрировать права на ноу-хау в сфере рекламных услуг, а также в классах продуктов питания и косметики. Например, воск для паркетных полов, туалетную воду, блески для губ, бомбочки для ванны, картофельные чипсы в шоколаде.

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