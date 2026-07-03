03 июля, 23:30Общество
На сайте Роспатента опубликована заявка на "пухосос"
На сайте Роспатента опубликована заявка на "пухосос". Товарный знак просит зарегистрировать предприниматель Евгений Киселев. Детали изобретения неизвестны.
Кроме "пухососа", мужчина просит зарегистрировать права на ноу-хау в сфере рекламных услуг, а также в классах продуктов питания и косметики. Например, воск для паркетных полов, туалетную воду, блески для губ, бомбочки для ванны, картофельные чипсы в шоколаде.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.