Эксперт рассказал об участии российских спортсменов в международных турнирах

Российские спортсмены начали возвращаться на международные турниры, однако полноценным это возвращение назвать пока сложно, заявил спортивный обозреватель Николай Яременко.

По его словам, даже при наличии допуска участие в мировых турнирах может зависеть от дополнительных условий – в том числе позиции страны проведения и возможности получить визу.

Кто будет представлять Россию на международной арене? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.