02 сентября, 23:00Спорт
Эксперт рассказал об участии российских спортсменов в международных турнирах
Российские спортсмены начали возвращаться на международные турниры, однако полноценным это возвращение назвать пока сложно, заявил спортивный обозреватель Николай Яременко.
По его словам, даже при наличии допуска участие в мировых турнирах может зависеть от дополнительных условий – в том числе позиции страны проведения и возможности получить визу.
Кто будет представлять Россию на международной арене? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.