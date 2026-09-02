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02 сентября, 23:00

Спорт

Эксперт рассказал об участии российских спортсменов в международных турнирах

Эксперт рассказал об участии российских спортсменов в международных турнирах

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Российские спортсмены начали возвращаться на международные турниры, однако полноценным это возвращение назвать пока сложно, заявил спортивный обозреватель Николай Яременко.

По его словам, даже при наличии допуска участие в мировых турнирах может зависеть от дополнительных условий – в том числе позиции страны проведения и возможности получить визу.

Кто будет представлять Россию на международной арене? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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