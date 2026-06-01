Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Согласована архитектурная концепция павильона будущей станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин. Главная особенность проекта – многоугольные соты, которые создадут ощущение легкости и динамики. Два вестибюля новой станции "Строгино" будут вести к домам, социальным объектам и остановкам наземного транспорта.

"Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Выхине-Жулебине и станет органичным дополнением к сложившейся инфраструктуре района. Объект появится на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля. Он будет полностью соответствовать всем современным стандартам. Общая площадь комплекса составит 9 тысяч квадратных метров", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более чем за 5 лет в Новомосковском административном округе (НАО) за счет городского бюджета возвели 8 детских садов. Объекты рассчитаны почти на 2 тысячи мест и расположены в районах Филимонковском, Коммунарка и Щербинка.