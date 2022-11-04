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"Программа наших передач": "Кружатся диски"

"Программа наших передач": "Кружатся диски"

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Замысел программы, придуманной режиссером Кларой Фатовой, был прост: ведущий – солист бит-квартета "Секрет" Максим Леонидов беседовал с попугаем, оба шутили, а разговоры сменялись музыкальными выступлениями – в основном отечественными, иногда иностранными.

По сценарию в конце каждого выпуска звучала песня ленинградского бит-квартета "Секрет", с небывалой скоростью взлетевшего на небосклон советской музыки. В Ленинграде, а потом в Москве появились "секретовцы", которые, подражая своим кумирам, носили белые рубашки и красные галстуки.

Об этом – в "Программе наших передач".

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