01 ноября, 10:00Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%
Благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%. Также выполнили первый этап работ в той части парка, которая находится в пойме реки Чермянки.
Работы по обустройству парка ведутся с 2016 года. В 2023 году были завершены работы на трех участках: вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, а также вдоль Сельскохозяйственной улицы, на которой выполнен первый этап работ по благоустройству.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь