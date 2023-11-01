"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%

Благоустройство парка "Яуза" завершили примерно на 90%. Также выполнили первый этап работ в той части парка, которая находится в пойме реки Чермянки.

Работы по обустройству парка ведутся с 2016 года. В 2023 году были завершены работы на трех участках: вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, а также вдоль Сельскохозяйственной улицы, на которой выполнен первый этап работ по благоустройству.

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