В Москве о состоянии пациентов реанимации будут сообщать через СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут узнать о самочувствии члена семьи, который находится в реанимации, с помощью нового сервиса. Им будут приходить СМС-сообщения с информацией о состоянии пациента и ключевыми показателями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Все прекрасно понимают, как сильно родственники переживают за своих близких, когда те попадают в реанимацию", – сказала Ракова.

Заммера подчеркнула, что часто у таких пациентов почти никогда нет возможности связаться с близкими и сообщить о самочувствии. Родственники звонят в call-центры, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят у палат, потому что переживают за родных и хотят знать об их состоянии, уточнила Ракова.

Она отметила, что новый сервис запустили 6 июня в пилотном режиме одновременно в восьми реанимационных отделениях Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Так, родственники узнают, находится ли пациент в сознании, дышит сам или с помощью ИВЛ. Ракова надеется, что этот сервис облегчит людям прохождение непростого реанимационного периода.

В СМС отразят информацию об общем состоянии пациента и данные по ключевым показателям: температуре, давлению, сатурации, пульсу и дыханию.

Эту систему планируется внедрить во все реанимационные отделения столичных клиник.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столице свыше десяти тысяч человек получили медицинскую помощь в обновленных приемных отделениях. Большинство пациентов получают полный комплекс обследований для постановки диагноза в течение двух часов.