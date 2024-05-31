Число операций по удалению атеросклеротических бляшек в больницах Москвы увеличат на 40%

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В рамках развития высокотехнологичной медицины в Москве в этом году увеличат на 40% число хирургических вмешательств по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал mos.ru.

По словам Раковой, такие изменения позволят повысить доступность медицинской помощи и защитить от инсульта больше пациентов. Она отметила, что вся работа по развитию медицины города имеет своей основной целью увеличение продолжительности жизни москвичей и повышение ее качества. При этом особое внимание столичные власти уделяют профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они становятся наиболее частой причиной инвалидизации и смерти, отметила она.

Заммэра напомнила, что в Москве действует инсультная сеть, в которую на данный момент входит 13 стационаров приоритетной маршрутизации, в которых могут получить помощь пациенты с наиболее тяжелым состоянием. В них трудятся квалифицированные медицинские работники, а также установлено инновационное оборудование, которое позволяет проводить высокотехнологичные эндоваскулярные операции.

"В этом году мы увеличим объем операций по удалению атеросклеротических бляшек из сонных артерий почти на 40 процентов по сравнению с 2023 годом. Всего будет проведено более 4,1 тысячи случаев хирургического лечения окклюзий, стенозов, эмболий, тромбозов церебральных артерий", – рассказала Ракова.

Удаление атеросклеротических бляшек является одним из наиболее распространенных типов реконструктивных операций.

Когда у пациента развивается атеросклероз, на внутренних стенках артерий возникают твердые каменистые образования, которые выстраиваются из отложений холестерина, жиров, кальция и фиброзной ткани. Подобные бляшки не поддаются действию лекарств, поэтому избежать сужения или закупорки сосуда возможно только с помощью операции.

Если же этого не сделать, образование может разорваться, что приведет к возникновению тромба. Его оторвавшаяся часть может попасть в сосуды мозга и заблокировать их. Это повлечет отмирание мозговой ткани – ишемический инсульт.

Ранее Собянин рассказал, что медицинскую помощь в обновленных приемных отделениях в Москве получили более 10 тысяч человек. Он уточнил, что большинство пациентов успевают получить полный комплекс обследований, необходимых для постановки диагноза, в течение двух часов. По словам главы города, к концу года по московскому стандарту оказания экстренной помощи будут работать все московские взрослые многопрофильные стационары.